Leo Santana comenta fotos e vídeo da filha na praia pela primeira vez

O canto Leo Santana viu os registros da filha Liz, de apenas um ano, pela primeira vez na praia essa segunda-feira.

As imagens e vídeo do momento foram publicados pela dançarina e influenciadora digital Lore Improta, que curtiu a praia em Salvador no último domingo com a pequena e seu avô.

“Lilica na praia curtindo e brincando no mar pela primeira vez. Foi incrível demais! Será que ela vai gostar de praia igual a mãe ?!”, brincou a esposa do cantor Leo Santana, que logo comentou “que linda”, admirando Liz.

Confira a seguir:

Recentemente, o casal participou do podcast PodPah e relembraram o início do relacionamento conturbado, além de falar das diversas idas e vindas.

“Eu tenho uma coleção de alianças. Toda vez que ele terminava e voltava eu dizia: eu quero outra aliança, aquela está amaldiçoada”, contou Lore. Leo logo completou que por isso as pessoas não o levavam os dois a sério.

Veja a entrevista completa: