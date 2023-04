Grávida, cunhada de Virgínia Fonseca se pronuncia sobre suposta traição

O empresário William Gusmão teria sido flagrado traindo a esposa, a influenciadora digital Mellody Barreto. Com a repercussão do caso, ela resolveu se pronunciar.

“Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações”, diz a nota da influenciadora, enviada ao portal Metrópoles.

William e Mellody aguardam a chegada de seu primeiro filho.

Tudo começou com um vídeo publicado no perfil de fofocas do Instagram Biscoiitei, em que ele teria sido visto trocando beijos e carícias com outra mulher, de perfil desconhecido, em um evento automotivo realizado em Goiânia no último sábado (1).

Já de acordo com o portal Metrópoles, junto a isso também teve o fato de que William surgiu com a mesma roupa do vídeo do flagra em seus stories no Instagram, para lamentar a morte da mãe do cantor Leonardo.

Assista ao vídeo do flagrante:

Irmão de Virgínia é flagrado com outra mulher em festa. Melody, com quem ele tem um relacionamento, está esperando o primeiro filho do casal. pic.twitter.com/gubJvC2IgA — Hora da Informação ⏰ (@horainformacao) April 3, 2023

William é irmão mais velho da também influenciadora digital Virgínia Fonseca, por parte de pai.

Ele morava sozinho nos Estados Unidos, mas desde 2021 resolveu aproveitar a “carona” da irmã para também investir na fama. Após iniciar um relacionamento com Mellody, William resolveu se casar com a influenciadora e agora esperam o nascimento do filho.

Duas semanas atrás, o casal realizou um chá revelação, para divulgar o sexo do bebê. Virgínia e seu marido, o cantor Zé Felipe, foram convidados para serem padrinhos do pequeno Gabriel.

