“Gente que não tem vida”: Piqué fala sobre críticas após término com Shakira

No mesmo final de semana em que Shakira embarcou para Miami, lugar que escolheu como sua nova casa, Gerard Piqué deu uma entrevista arrasadora. O ex-jogador de futebol falou sobre tudo e sem censura com Gerard Romero em seu programa Jijantes, onde mostrou estar farto de tudo o que viveu nos últimos meses desde que se separou da artista colombiana.

Primeiro, Piqué reconheceu que o que experimentou no ano passado, “se algo me afetou, foi pular em uma ravina”. Durante a entrevista, ele destacou que as críticas que recebeu depois de anunciar sua ruptura com a intérprete de Monotonía e Te Felicito você são de “pessoas que não têm vida”.

Piqué reage às críticas que recebe pela polêmica com Shakira

“Eu com a questão que passei ano passado, com minha ex-companheira que é latino-americana, vocês não sabem o que tenho recebido nas redes sociais de pessoas que são fãs dela, são bárbaros e eu não ligo para nada“, declarou enfaticamente.

“Eu não me importo com nada, sério, é zero, porque eu não os conheço, são pessoas que não têm vida, que importância você tem que dar a eles, você nunca vai conhecê-los, eles são como robôs... Se você der importância a isso, você está morto. Não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam”, enfatizou.

Shakira não deixou barato o comentário do ex falando sobre sua origem e publicou em seu Twitter mais uma indireta - bem direta - de forma simples e efetiva:

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Piqué deixa claro que os ‘haters’ são pessoas com atitudes que ele não pode controlar, então ele optou por ignorá-los. “Você não pode controlar o que as pessoas fazem, você pode controlar o que pode fazer e o que você precisa fazer é viver sua vida”, acrescentou. Confira entrevista completa:

Além disso, confessou que ao mostrar-lhes que as críticas e acusações que recebe não o incomodam “eles se matam de raiva, porque (dizem) ‘o que quer que eu faça, não posso com ele’. No momento em que você se preocupa, eles venceram”.

Piqué sugere que Shakira não pensou nas consequências da sua música ‘BZRP Music Session #53′

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Em outro trecho da entrevista, o ex-jogador deu sua opinião sobre as músicas que a ex-parceira lhe dedicou. “E depois a outra, que não quero entrar nisso porque também é uma questão pessoal, a questão de jogar carne de boi, que é muito bom, que está na moda, é a zasca, mas aí a gente não acha sobre as consequências que isso pode ter a nível mental (...). Não pensamos sobre a outra pessoa, como o que tem que acontecer, que alguém se suicide?” , ele questionou, irritado, mas sem mencionar Shakira.

“Parece muito bom a nível pessoal, mas depois não pensamos na outra pessoa, o que tem de acontecer? Alguém comete suicídio para depois ‘oh, fomos longe demais!’”, insistiu.

