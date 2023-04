Estrela de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, está prestes a se tornar uma autora publicada

Com apenas 19 anos, Millie Bobby Brown já tem um currículo impressionante e agora parece que ela está prestes a adicionar outra grande conquista: tornar-se uma autora publicada.

A atriz de Stranger Things lançará seu primeiro romance, intitulado Nineteen Steps (Dezenove Passos, em português), em 12 de setembro, pela editora HarperCollins. Embora a capa do romance ainda não tenha sido revelada, a editora ofereceu uma sinopse tentadora, que nos dá um gostinho da nova ficção histórica de Brown.

A sinopse diz: “É 1942 e Londres permanece sob constante ameaça de ataque inimigo enquanto a Segunda Guerra Mundial avança. No bairro de Bethnal Green, Nellie Morris conta com a sorte de todos os dias por sair ilesa dos abrigos subterrâneos, sua amada família ainda a cercando... de um mundo mais amplo”.

HarperCollins acrescenta: “Nineteen Steps é um livro para virar a página profundamente comovente e hipnotizante, inspirado na história da família da autora. Uma história épica de saudade, perda e segredos, a estreia propulsiva de Millie Bobby Brown apresenta uma jovem corajosa e inesquecível e retrata com ousadia a força do poder do amor”.

A intérprete de Enola Holmes também compartilhou com entusiasmo a notícia nas mídias sociais com um vídeo, que ela legendou: “Estou emocionada por anunciar meu romance de estreia, Nineteen Steps, que será publicado em 12 de setembro de 2023... Escrever Nineteen Steps foi realmente um projeto especial para mim. A história é inspirada em fatos reais e na história da minha própria família. Eu realmente espero que você encontre o verdadeiro espírito de amor e força em Nineteen Steps, e mal posso esperar para compartilhá-lo com você. Já está disponível para pré-encomenda”.

No ano passado, Brown viu o lançamento da temporada 4 de Stranger Things, que quebrou vários recordes da Netflix e foi indicado para Melhor Série Dramática no Primetime Emmy Awards. No mesmo ano, Brown também estrelou Enola Holmes 2, a sequência de seu filme de mistério inspirado em Sherlock Holmes. Em 2023, a atriz estrelará um filme de fantasia intitulado Donzela, ao lado de Nick Robinson, Angela Bassett e Robin Wright.