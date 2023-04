Domitila entre as favoritas? Modelo enfrenta mais um Paredão no BBB 23

Domitila Barros conseguiu uma folga no Paredão do “BBB 23″, mas depois de uma semana, a famosa retornou à berlinda do reality show e depende do público para ficar na casa. Ela disputa a preferência contra Amanda, Larissa e Marvvila.

Nas redes sociais, os fãs da sister querem que ela siga com suas estratégias e comentários dentro da casa, por isso, levantaram a hashtag “Fica Domitila”, que segue entre as mais relevantes no Twitter, desde a madrugada desta segunda-feira (03).

“Nem preciso falar que sou “fica Domitila”, uma mulher incrível e que foi duramente atacada nas últimas semanas. Ela é luz e merece ficar até a final. Votem muito na Domi para ficar, não vamos dividir votos com ninguém, o foco é somente na Domitila!”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Um outro também disse que seguirá voytando para Domitila ficar no “BBB 23″, mas que vai dividir o voto com outra sister: “Não existe outro posicionamento a não ser fica Domitila e fica Marvvila. Lembrem-se, o voto é para ficar. O Fred conta com a gente para permanência das meninas lá dentro”.

Desde já FICA DOMITILA



Já um terceiro fã do “Big Brother Brasil” destacou que a ideia não é só deixar Domitila Barros, mas eliminar outra sister: “Não dividam votos com a Marvvila para ‘eliminar’ a Larissa, precisamos focar apenas na Domitila se não a porcentagem dela pode cair e ser eliminada”.

Relembre a formação do 12º Paredão

Domingo é dia de formação de Paredão no “BBB 23″ e, desta vez, quatro sisters foram parar na berlinda do programa da TV Globo. Ao vivo, Sarah Aline estava com o Poder Curinga, que era autoimune. Já Amanda e Larissa, que ganharam o Anjo, imunizaram Bruna Griphao.

Depois disso, a líder Aline mandou Domitila mais uma vez para a berlinda e a votação da casa contou com uma nova dinâmica, já que cada participante votou em duas pessoas e foram escolhidas pela maioria Amanda e Larissa, que também podiam imunizar um participante cada um, desde que não estivessem no paredão ainda. Elas escolheram Fred e Alface.

Os brothers que restaram (que não foram votados ou imunizados)automaticamente também foram para o paredão. Eram Cezar Black e Marvvila.

Fechando o Paredão com Domitila, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila. Mas, a Prova Bate-Volta livrou Cezar Black e as meninas foram parar na berlinda, que desta vez, colocou o público para votar em quem deve ficar no reality show.

