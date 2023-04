Depois de viagem internacional, Lexa revela problema de saúde aos fãs

Ao chegar no Brasil, Lexa vai parar no hospital (Reprodução/Instagram)

Além da suposta crise no casamento com MC Guimê, que foi expulso do “BBB 23″, Lexa acabou enfrentando uma barra ao voltar de viagem. A famosa viajou para a Europa para comemorar o aniversário da cantora Anitta.

Pelas redes sociais oficiais, a cantora surpreendeu e assustou os fãs ao revelar que foi parar no hospital com fortes dores. Segundo ela, tudo começou quando sentiu fortes dores no ouvido e na garganta.

“Eu fechei a semana como? Hoje no hospital com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem né, dor”, lamentou Lexa, que usou os Stories do Instagram para falar com os fãs.

Apesar do susto, a cantora já está em casa: “Que maré. Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada. Vou olhar pelo lado positivo... Não foi na viagem né, foi aqui no Brasil”, disse ela, que segue sem comentar sobre a suposta separação.

Além da mensagem, Lexa fez questão de agradecer a equipe médica que cuidou do problema de saúde. No Instagram, a famosa postou fotos que mostram ela sendo atendida no hospital.

Vale lembrar que antes da viagem para a Europa, Lexa foi uma das principais convidadas de Anitta, que celebrou o seu aniversário com uma festa em São Paulo. Na época, ela foi sozinha ao evento.

Para a noite agitada, a cantora usou um top preto decotado com uma saia curta. Além disso, ela apareceu alegre e bem à vontade com as amigas Pocah e Rebecca, em uma foto posada com a aniversariante.

Nas poucas vezes que foi questionada sobre seu relacionamento, Lexa limitou-se a responder que só fala da carreira dela, nada mais.

Até o momento, Lexa não revelou se houve diagnóstico do que pode ter causado as dores.

