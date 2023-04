BBB 23: Esta foi a estratégia montada para escapar do próximo Paredão

BBB 23: Bruna Griphao fala sobre Paredão no Quarto Deserto (Reprodução/Globo)

A formação de um Paredão quádruplo, neste domingo (02), mexeu mais uma vez com os participantes do “BBB 23″, que durante a madrugada pensaram em novas estratégias para as próximas semanas.

Logo após a formação da berlinda, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa, que dormem no Quarto Deserto, começaram a definir os seus próximos alvos na casa.

Para Larissa, que retornou ao jogo na repescagem, alguns participantes estão pegando carona e devem começar a enfrentar a votação popular: “Tô vendo muita gente paradinha, só sentadinha na janela, sabendo que não vai ser votada. Negócio é botar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo.

Em seguida, Amanda concordou e disse que há pessoas fazendo julgamentos errados: “Estão me julgando por não movimentar o jogo... Eu fiz jogadas aqui dentro, tem pessoas que não fizeram jogadas”.

Em seguida, as meninas do Quarto Deserto fizeram sua lista de prioridades para ir ao Paredão do “Big Brother Brasil”. Segundo elas, a ordem ficaria desta maneira: Sarah Aline, Fred Nicácio e Ricardo Alface.

Com tudo definido, Bruna Griphao disse que Sarah tem o jogo mais confortável dentro do reality show, já que ela é amada por todos dentro da casa: “É amada por todos, idolatrada, ninguém vota nela, quando vota é um estardalhaço”.

Já Amanda, disse que Fred Nicácio precisa ser eliminado e depois Ricardo: “O Facinho faz o meio de campo dos dois lados e ele não é primeira opção. Porque ele sabe que aquele quarto vai votar na gente, e a gente sabe que a gente acaba focando nas pessoas ali do quarto”.

Nesta semana, Domitila Barros, Amanda, Larissa e Marvvila se enfrentam no décimo segundo Paredão da temporada, que é reverso, ou seja, o público deve votar para manter no jogo. A com menos voto deixa a casa na terça-feira (04).

