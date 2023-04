BBB 23: Entenda o motivo de Bruna Griphao irritar a produção do reality show

Bruna Griphao come frutos do mar e fica com o rosto inchado no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Bruna Griphao escapou do décimo segundo Paredão do “BBB 23″, mas não de uma bela bronca da produção do reality show, que aconteceu neste domingo (02), antes do programa ao vivo. Segundo a atriz, nos bastidores eles questionaram uma atitude inesperada dela.

“A produção falou assim: ‘Mesmo sabendo você comeu, Bruna’”, disse ela, que teve uma crise alérgica por comer camarões durante o almoço do Anjo.

Bruna teve uma reação alérgica por ter comido camarão no almoço do anjo e está com o rosto inchado. Ela já foi medicada. #BBB23 pic.twitter.com/SUDFQr82Ej — Dantas (@Dantinhas) April 2, 2023

Para quem não viu, a famosa ficou com o rosto inchado e precisou ser socorrida pela equipe médica do programa da TV Globo. Ao voltar para casa, depois de um período sumida, a sister acabou sendo motivo de piada de alguns participantes que dormem no Quarto Fundo do Mar.

Ao observar a situação, a cantora Marvvila, que está na berlinda desta semana, afirmou que Bruna Griphao tiva feito “preenchimento labial”. Já Fred Nicácio entrou na onda e disse que poderia indicar um profissional: “Se for fazer harmonização fácil, faz com o Fabio”, pontuou o médico.

Já Domitila Barros, que também enfrenta o décimo segundo Paredão do “BBB 23″, não pegou leve e disse que a famosa ficou com o rosto todo inchado por “dormir demais”.

Entenda a situação de Bruna

Com a vitória de Larissa e Amanda na última Prova do Anjo, a atriz foi convidada para um grande almoço, que aconteceu no domingo (02), mas acabou comendo camarões, mesmo sendo alérgica. Ao perceber que algo estava errado, a produção precisou correr.

Quem acompanhou tudo ao vivo percebeu que a participação da atriz ficou diminuída e que as câmeras começaram a não mostrar Bruna apenas de costas. Mas, como tudo é ao vivo, em determinados momentos foi possível ver o rosto inchado.

Bruna precisou ir para os bastidores para tomar medicamento, mas o público criticou a postura da TV Globo, que cortou Bruna Griphao das imagens principais. Alguns fãs alegaram que o programa é real e que isso precisa ser mostrado.

