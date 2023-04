Atriz de ‘Legalmente Loira’ é apontada como novo affair de ex-marido de Gisele Bündchen

A atriz Reese Witherspoon, conhecida por seus papéis no filme “Legalmente Loira” e na série “Big Little Lies”, está sendo apontada como o possível novo interesse romântico do ex-jogador de futebol americano, Tom Brady.

Tom foi casado com a übermodel Gisele Bündchen durante 13 anos, mas o casal resolveu se divorciar em outubro do ano passado - relembre aqui.

Já Reese passou 11 anos casada com o agente de talentos Jim Toth. A separação deles aconteceu no dia 24 de março, após a atriz anunciar “diferenças irreconciliáveis”.

Desde então, perfis de fofoca nos Estados Unidos vêm tentando descobrir quais são os novos affairs de todos os envolvidos nessas duas histórias.

DeuxMoi, uma conta no Instagram similar a perfis de fofocas brasileiros, fez uma postagem indicando que “uma atriz de primeira linha, que acaba de anunciar seu divórcio, está namorando recentemente um ex-atleta da NFL, que também se divorciou recentemente”.

Para atiçar ainda mais a curiosidade de seu público, a conta chegou a marcar os perfis @legalblonde e @patriotbuccaneers.com, fazendo referência ao filme de maior visibilidade de Reese e ao time que Tom defendeu por 23 anos.

Após a fofoca se espalhar, diversos portais como Pop Dust e She Finds passaram a divulgar o boato como notícia. Contudo, nada está confirmado ainda: nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto, nem foram vistos juntos ou sequer existem provas de que eles se conhecem pessoalmente.

