Após aniversário, Ana Maria Braga adia retorno ao ‘Mais Você’; entenda

A apresentadora Ana Maria Braga segue afastada do comando do programa “Mais Você”, da TV Globo. Ela precisou seguir mais uma semana afastada, após fazer uma cirurgia.

O programa desta segunda-feira (3) começou com a dupla Fabrício Battaglini e Thalita Morete informou que segue mais alguns dias no lugar da loira.

“A gente segue por aqui, mais uma semana, eu e Thalita Morete”, começou o jornalista Fabrício. “A Ana decidiu que tinha que ficar mais uma semana de repouso”, informou.

Mas logo se corrigiu. “Na verdade, assim, a gente sabe e a gente conhece: foi o médico! Foi o médico que pediu e ela concordou, sob protestos”, riu Fabrício.

O jornalista, que costuma fazer matérias externas para o programa de Ana Maria, deu um conselho para a amiga. “Ô Ana, não custa nada, fica aí, descansa, é só mais uma semaninha e já já você está de volta, tá bom?”, disse.

“Fica quietinha, repousando, para melhorar logo. Ana, beijo, meu amor, que a gente sabe que você está assistindo”, disse Thalita, mostrando as celebrações de aniversário da apresentadora, que completou 74 anos de idade no último sábado (1).

Nova decoração

A dupla aproveitou para mostrar para a chefe uma novidade no cenário do “Mais Você”: os detalhes criados para a semana de Páscoa - que acontece já no próximo domingo (9).

“A gente quer te mostrar logo de cara que a gente está cuidando muito bem da sua casa, como sempre, com muito amor”, declarou Thalita.

“Semana de Páscoa, a casa está decorada e a sua equipe de arte fez uma decoração incrível aqui no estúdio”, continuou, mostrando uma decoração repleta de coelhos e ovos de páscoa.

Afastamento de Ana Maria

Ana Maria Braga é está afastada do programa “Mais Você” desde a segunda-feira passada, dia 27 de março. Desde então, a atração está sendo comandada por Fabrício Battaglini e Thalita Morete.

Ana Maria precisou se ausentar do programa por conta de um procedimento médico que já estava agendado: ela realizou uma pequena cirurgia vascular, para tratar de varizes.

