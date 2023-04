Após 2 anos, esta iniciativa liderada pela rainha Elizabeth está chegando ao fim

Desde a morte da rainha Elizabeth II em setembro de 2022, a família real cumpriu sua promessa de manter seu legado vivo, mantendo o projeto Queen’s Green Canopy (QGC) - uma iniciativa lançada pela monarca falecida perto do final de seu reinado para plantar árvores em todo o Reino Unido - vivo. Agora, 17 meses depois, a iniciativa chega ao fim.

De outubro de 2021 a março de 2022, mais de um milhão de árvores foram plantadas em seu nome. E, mesmo após sua morte, o rei Charles III, 74 anos, homenageou sua mãe estendendo o projeto até março deste ano.

O momento foi relembrado com uma nova postagem no Instagram oficial da família real com uma foto do rei Charles e seu filho, o príncipe William, 40, ao lado de uma muda. A legenda dizia: “Orgulhosamente marcando o fim do projeto @queensgreencanopy ao plantar esta árvore Acer nos jardins da Sandringham House – uma das mais de três milhões que foram plantadas em nome da Rainha Elizabeth II como parte desta iniciativa”.

Sandringham ocupava um lugar especial no coração da rainha, pois era o local onde a família real sempre passava as férias de Natal. A falecida monarca começou a frequentar a propriedade, que está na família desde 1862, quando ela era apenas uma criança.

A postagem também incluiu uma carta do rei Charles, dizendo: “É difícil acreditar que dois anos se passaram desde que minha mãe e eu plantamos uma árvore no Windsor Great Park para marcar o início do The Queen’s Green Canopy. À medida que a segunda temporada de plantio chega ao fim, e com ela esta iniciativa de importância vital, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos de todo o Reino Unido que ajudaram a plantar mais de três milhões de árvores para criar um legado duradouro na família da Rainha Elizabeth”.

A carta continuava: “Este projeto mostrou como gestos simples, práticos e positivos podem fazer uma grande diferença, e não consigo pensar em nenhuma homenagem mais adequada ao reinado de setenta anos de Sua falecida Majestade”.

Além desta postagem, a família real também publicou um vídeo que destacou o projeto Queen’s Green Canopy e como ele uniu pessoas em todo o país. O clipe é narrado pela Embaixadora do QGC, Dame Judi Dench. “À medida que o projeto chega ao fim, um filme inspirador narrado pela embaixadora da QGC, Dame Judi Dench, foi lançado para mostrar a maneira dinâmica pela qual a iniciativa #queensgreencanopy uniu a nação em torno de um objetivo comum - plantar árvores”, dizia a legenda.

