Terra e Paixão: Walcyr Carrasco revela como estão os bastidores da novela inédita

Para Walcyr Carrasco, autor de “Terra e Paixão”, a próxima novela no horário nobre da TV Globo, a produção será marcada pela história de uma família ceifada por um crime e a coragem de uma mulher, que enfrenta tudo e todos por sua família.

Ao falar sobre sua nova criação na emissora, o famoso autor de novelas descreve que a esperança é a semente que costura a trama, que irá substituir “Travessia”, de Gloria Perez: “Eu choro e rio quando escrevo. Se minhas emoções são autênticas, acredito que o público saberá compartilhá-las”.

Paulo Lessa e Barbara Reis contracenam em Terra e Paixão, novela prevista para estrear em maio na Globo (Divulgação/Globo)

Ele ainda destaca que ao desenvolver uma história repleta de descobertas e superação, como deve ser “Terra e Paixão”, sente um frio na barriga: “Sempre sinto um frio na barriga antes das estreias, ainda mais agora com um projeto tão importante, que mostrará aspectos lindos, mas também dramáticos da sociedade brasileira”, disse Walcyr Carrasco.

Gravada no Mato Grosso do Sul, a novela levou boa parte do elenco para as locações escolhidas pela direção e, como aconteceu com o remake de “Pantanal”, filmado no mesmo destino. Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul.

LEIA TAMBÉM: Voltou à Globo: Entenda como Camila Queiroz virou a protagonista de Amor Perfeito

As cenas foram feitas em fazendas da região e será possível ver o núcleo de Aline (Barbara Reis) e a família de Antônio La Selva (Tony Ramos) em embate. Além disso, os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro) também foram gravados. Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale também viajaram para o destino.

Gloria Pires surge nos bastidores de Terra e Paixão, a próxima novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Para Walcyr, a novela da Globo traz o clássico e fala sobre a força do amor, esperança e ambição: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas”.

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Personagem de Leona Cavalli vive triângulo amoroso em novela