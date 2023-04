Barraco e confusão: Relembre o momento mais tenso de Camila Queiroz na Globo

Camila Queiroz é um dos principais nomes de Amor Perfeito, novela que elevou os índices de audiência na faixa das 18 horas. Mas, a famosa também viveu grandes problemas nos bastidores de outra produção da emissora e acabou saindo do ar.

Em novembro de 20201, a emissora carioca anunciou que a atriz deixaria o elenco de “Verdades Secretas 2″, série produzida por Walcyr Carrasco, que estava sendo exibida no Globoplay. A notícia pegou de surpresa todos os fãs da produção e da famosa e revoltou algumas pessoas.

Camila Queiroz e Diogo Almeida vivem par romântico em "Amor Perfeito" (Divulgação/Globo)

Para quem não lembra, Camila Queiroz vivia a personagem Angel, que estava em “Verdades Secretas” desde sua versão original, que também foi reprisada na TV Globo. Mas, com a saída repentina, ela não fez parte das gravações finais da 2ª temporada e sua personagem sumiu do mapa, ou melhor, acabou morrendo.

Segundo a Globo, a atriz, que também apresenta o reality show “Casamento às Cegas”, na Netflix, quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra de Walcyr Carrasco, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

Maisa Silva e Camila Queiroz, protagonistas de 'De Volta aos Quinze' (Foto: Divulgação)

Com tais exigências, a direção da Globo, então, decidiu concluir “Verdades Secretas 2″ sem a participação da atriz Camila Queiroz. Como parte da trama já está gravada, as cenas foram adaptadas para que a essência estivesse na história.

Na época, o site Nova Mulher informou que a emissora carioca encaminhou uma nota sobre a demissão da atriz, que aconteceu após ela fazer inúmeras exigências que não puderam ser cumpridas.

Globo anuncia saída de Camila Queiroz (Foto: Divulgação)

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de ‘Verdades Secretas 2′, em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias”, anuncia o comunicado enviado pela Globo.

