‘A janta já tá pronta’, afirma famoso visto como o novo crush de Gabriel Santana

Thiago Pantaleão é muito conhecido nas redes sociais, mas depois que Marvvila entrou no “BBB 23″ e virou uma das amigas de Gabriel Santana, o último eliminado da temporada, o nome do cantor começou a ganhar impulso, já que ele se tornou um dos novos crushes do ator.

A empolgação dos fãs dos famosos começou depois que do ex-Chiquititas deixou o reality show e o músico mandou um recado cheio de intenções: “Lindo, a janta já tá pronta e, qualquer coisa, pode dormir lá em casa, sei lá né, vai que no Projac é muito longe”, brincou ele.

Mas, ainda no confinamento, o ator que também fez Renato no remake de “Pantanal” disse para Marvvila que estava interessado em conhecer o artista, durante uma conversa no banheiro do “BBB 23″. Ao saber disso, Pantaleão postou em suas redes sociais: “Deus não abandona seu filho mesmo. Amém. Vamos de jantinha, Daniel Caesar de trilha sonora”.

Para quem não conhece, Thiago Pantaleão lançou em 2020 três singles, que marcaram o começo da sua carreira. Entre as canções está “Tipo Iza”, que ficou na cabeça de muitas pessoas e famosos, como Liniker e a própria Iza, que elogiaram o talento do jovem cantor.

Gabriel Santana no "Café com Eliminado", no "Mais Você" (Foto: Reprodução/Globoplay)

No ano seguinte, Pantaleão lançou o single “Te Deixo Crazy”, em parceria com Danny Bond, e começou a aparecer no cenário pop brasileiro, principalmente, no Youtube, onde a canção alcançou três milhões de reproduções, em menos de seis meses.

Já em 2022, Thiago Pantaleão viralizou nas redes sociais depois que ele compartilhou fotos vestindo um biquíni de crochê produzido por sua mãe, a artesã Bianca Pantaleão. O biquíni foi inspirado no modelo utilizado por Jade Picon no “BBB 22″. Meses mais tarde, Pantaleão assinou contrato com a Som Livre e lançou o single “Desculpa por Eu Não Te Amar”, que fez sucesso no TikTok.

