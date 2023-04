5 gestos de Piqué muito criticados. Estão dizendo que seus filhos estão melhor com Shakira.

Desde que Shakira e Piqué se separaram, todos os comportamentos do atleta são questionados, inclusive a forma como ele trata os dois filhos do relacionamento, Milan e Sasha.

Os filhos de 11 e 9 anos, respetivamente, ficaram no meio desta separação que tem confrontado ambas as partes pela forma como aconteceu - incluindo a traição de Piqué, ao ficar com Clara Chía, estando com Shakira.

Após alguns comportamentos do ex-jogador de futebol, internautas começaram a dizer que Piqué não tem muita cabeça para cuidar dos seus filhos, com tanta polêmica envolvendo sua vida.

Gestos de Piqué com seus filhos pelos quais ele ganhou muitas críticas

Esqueceu um deles

Em um vídeo recente que circulou na internet, foi mostrado que Piqué deixou um de seus filhos esquecido em uma loja. Foi Sasha, o mais novo, que foi deixado para trás pelo pai e pelo irmão mais velho. O ex de Shakira, ao perceber isso, olhou para trás e seu filho já corria em sua direção.

Gritou com eles em público

Em outro vídeo divulgado nas redes, foi mostrado que durante a final da Kings League, ele teria se irritado com os filhos e teria repreendido alguns de seus comportamentos.

Deixou-os sozinhos na porta

Semanas atrás também foi descoberto que o ex-jogador do Barcelona deixa seus filhos na porta de Shakira, sozinhos, sem ajuda para carregar as malas e durante a noite até abrirem a porta para eles - provavelmente para evitar o encontro com a ex.

Frieza

Em algumas ocasiões, os paparazzi comentaram que Piqué é muito frio na hora de cumprimentar Milan e Sasha quando eles entram no carro. Sem beijo, sem abraço, apenas focado em seu telefone. Também comentaram que, supostamente, os pequenos preferem estar com Shakira.

Sua relação com Clara Chía

Por fim, há quem o censure por tê-los colocado nessa situação de separação por já viver com a nova companheira, ao mesmo tempo em que eles têm que lidar e ver a mãe, Shakira, magoada com a circunstância da separação.