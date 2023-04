Madrugada no BBB 23 é marcada por treta coletiva; veja tudo o que rolou

Os participantes do “BBB 23″ tiveram uma madrugada agitada neste sábado (1º), marcada por treta coletiva.

Ricardo Alface e Cezar Black voltaram a discutir. O biomédico não gostou do fato de o enfermeiro ter conversado sobre o atrito dos dois com as meninas do Deserto.

Em determinado momento, Ricardo se virou e deixou Cezar falando sozinho. Os dois continuaram, porém, gritando um com o outro.

Na sequência, Ricardo foi desabafar com Domitila. “Ele estragou o meu jogo de novo”, disse.

Domitila tentou acalmar Alface, lembrando que faltam poucos dias para o programa chegar ao fim.

Grande DR

As emoções não pararam por aí. Houve uma grande DR envolvendo Fred Nicácio, Ricardo, Cezar Black, Larissa, Bruna, Amanda e Aline. Os demais brothers ouviram tudo.

Fred Nicácio chamou Ricardo Alface para conversar sobre uma questão levantada por Amanda e Aline, em que o biomédico procurou as meninas do Deserto para perguntar se elas estavam com medo dele.

“Não foi medo do Fredão. Foi medo de vocês terem voltado. Porque o Gabi estava com medo dessa situação. O Gabi estava com medo de você”, disse Ricardo.

O médico resolveu chamar Amanda, Aline, Bruna e Larissa para esclarecer a situação, e Ricardo voltou a se defender.

Larissa ficou ao lado de Alface, mas logo os dois voltaram a trocar farpas. Ele tentou abandonar a DR quando Cezar Black retomou a briga. “Ele gosta de falar e não gosta de ouvir. Só gosta de palco”, disse Cezar. “Você eu não quero mais ouvir mesmo”, retrucou Ricardo.

Domitila, por fim, conseguiu convencer Alface a voltar para a discussão e ouvir os argumentos do brother.

