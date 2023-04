Este será o dia da estreia do documentário sobre Xuxa no streaming

A apresentadora Xuxa Meneghel completou 60 anos e, depois do “Altas Horas” especial, um documentário sobre a eterna rainha dos baixinhos vai estrear no Globoplay, plataforma de streaming da Globo. A previsão está para o dia 13 de julho.

Com cinco episódios, a série documental vai mostrar como Maria da Graça virou uma das apresentadoras mais consagradas do Brasil. Intitulado “Xuxa, o documentário” retorna ao passado e revisita os momentos marcantes da vida e carreira.

Xuxa reencontra o seu passado em documentário (Reprodução/Globo)

O projeto, produzido pela Endemol Shine Brasil, mergulha nos sucessos e desilusões, nas brigas e amores da famosa. Ele narra a sua trajetória sem filtros, com entrevistas, depoimentos e encontros, entre eles com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Grandes companheiros das telas também estão lá, como Sérgio Mallandro e Renato Aragão.

LEIA TAMBÉM: Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam “dando um tempo”; entenda

“Xuxa, o documentário”, série original Globoplay, tem direção geral de Pedro Bial, direção de Cássia Dian e Mônica Almeida, e roteiro de Camila Appel. A realização é do Conversa.doc, núcleo de documentários da equipe do ‘Conversa com Bial’, com produção de Anelise Franco, em co-produção com a Endemol Shine Brasil. A direção de gênero é de Mariano Boni.

Xuxa, o documentário estreia no Globoplay (Divulgação/Globo)

Xuxa faz revelações sobre o convívio com a filha Sasha

Xuxa revelou recentemente que não entendia muito bem sua relação com a filha Sasha. No começo, ela acreditava que a herdeira poderia sentir vergonha da mãe que tinha: “Quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava”, explicou a famosa, em entrevista à revista Caras.

Mas, a famosa também relembrou do primeiro momento em que teve certeza que Sasha tinha orgulho dela: “Na faculdade em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa”, contou.

LEIA TAMBÉM: Claudia Leitte conta história chocante na TV, mas é criticada nas redes sociais