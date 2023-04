BBB 23: Boninho comenta novidade sobre o Paredão desta semana; confira

Com o Top 10 definido, Boninho resolveu mudar algumas coisas no “BBB 23″. Segundo o diretor do reality show, a partir de agora os brothers e sisters terão que enfrentar uma nova dinâmica na formação do Paredão.

Pelo Instagram, o famoso diretor do programa contou que haverá uma novidade na votação do público a partir deste domingo (02), quando um novo grupo de possíveis eliminados será formado: “Semana ‘BBB’ vai começar quente. Poder Curinga é legal, voto e dinâmica diferentes e você vai votar inverso”, disse ele.

BBB 23: Ao longo da temporada, famosos e anônimos foram eliminados (Reprodução/Globo)

Querendo movimentar o “BBB 23″ até a última semana, Boninho já fez o intercâmbio, promoveu duas expulsões e até repescagem de participantes eliminados: “Aproveitando este dia lindo com mês de outono pra dizer pra vocês que a semana do ‘BBB’ vai começar quente”, começou.

Porém, nem todo mundo viu isso com bons olhos. Alguns fãs do “Big Brother Brasil” criticaram a postura do diretor nas redes sociais, onde falaram que o reality show da TV Globo parecia “A Fazenda”, que é levada ao ar pela Record TV.

Sarah Aline ganha festa com o tema Realeza Africana no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Para algumas pessoas, a ideia de Boninho é impedir a união dos fãs do Quarto Deserto: “O Boninho viu que a torcida Aquário não aguenta com a torcida do Deserto e resolveu inventar dinâmica pra ferrar com as quatro do Deserto”, disse um perfil, no Twitter.

Quem foi o último eliminado do “BBB 23″

Gabriel Santana, ator marcado por seus personagens nos remakes de “Chiquititas” e “Pantanal”, foi o último eliminado do “BBB 23″. Na última terça-feira (28) , o famoso somou 56,45% dos votos do público e deixou a berlinda do programa.

Tadeu Schmidt e Gabriel Santana no estúdio do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe à tona a jogada de cada um dos emparedados, tocou nos pontos da performance de cada um e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Além de Gabriel, Aline Wirley e Bruna Griphao também estavam no último Paredão do “BBB 23″. A cantora ficou com 1,07% e a atriz marcou 42,48%.

