BBB 23: Amanda e Larissa vencem Prova do Anjo; entenda a dinâmica

Amanda e Larissa venceram a Prova do Anjo TikTok, do “BBB 23″, neste sábado (1º).

A disputa foi acirrada, e a vitória veio apenas por um segundo de diferença entre as sisters e as rivais Marvvila e Sarah Aline.

A prova foi em dupla e cada pessoa ficou em um ambiente diferente. Não participaram Aline Wirley, que é a Líder da semana, e Cezar, que não foi escolhido por ninguém.

Como foi a dinâmica

O primeiro jogador da dupla assistia a um vídeo do TikTok, correspondente ao tempo de busca da rodada. Depois, usando uma máscara e se comunicando com seu parceiro por vídeo, apertava seu botão para acionar o cronômetro e fazer uma mímica que represente o termo de busca.

O segundo jogador escolhia um termo de busca, colocava em seu display e apertava o botão. Se o tempo escolhido pelo segundo jogador não estivesse correto, a prova não acabava. O primeiro jogador continuava a rodada fazendo mímica, enquanto o segundo tentava descobrir o termo correto.

A prova só terminava quando o termo de busca correto estivesse no display e o segundo jogador apertasse o segundo botão.

Monstro e almoço

Em suas primeiras decisões com vencedoras da prova, Amanda e Larissa colocaram Marvvila e Ricardo no Castigo do Monstro e escolheram Bruna Griphao e Aline Wirley para o Almoço do Anjo.

LEIA TAMBÉM: