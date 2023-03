Viih Tube está a poucos passos para dar à luz a Lua, filha da influencer e ex-BBB com o também ex-brother Eliezer. A famosa compartilhou um “tour” pelo seu corpo, revelando os resultados da gestação.

“Tour pelo corpo grávida. Se você tá gravidinha e passando por essas mudanças no corpo, esse vídeo é pra você. Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras gravidinhas nesse momento também”, iniciou a influencer.

“Bora lá: A primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu e escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o que é completamente normal e hormonal”, continuou Viih Tube em seu vídeo.

De acordo com a ex-BBB, houve um ganho de celulite na região do bumbum e da coxa. Viih Tube contou ter comido tudo o que queria e não fez dieta. Durante seu período de gestação até o momento, a famosa revelou ter ganhado 22 quilos.

“Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação e os pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase. Tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos”, explicou Viih Tube.

VÍDEO: Viih Tube faz tour pelo corpo e explica como ganhou 22 quilos (Reprodução/Instagram @viihtube)

Tour pelo corpo

Segundo Viih Tube, suas unhas ficaram mais fracas durante o processo. Com o ganho de peso, ela revelou que suas pernas incharam muito, além de surgir manchinhas na axila, no braço e dobrinhas.

“[Tive] um pouco mais de olheira e manchinhas de espinha, porque tive uma fase do início com muita espinha e deixou algumas cicatrizes. Queda de cabelo, sim, também tive queda”, contou.

Ao finalizar seu vídeo na rede social, a famosa trouxe uma mensagem aos seguidores.

“Não se cobre nessa fase, entenda que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você está vivendo. Você é um ninho do seu filho, tem que ser leve com você nesse momento. Cicatriz também é marca de amor”, disse.

