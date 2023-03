Sandra Annenberg vai ao Encontro e haters de Patrícia Poeta fazem proposta inusitada

A desaprovação de Patrícia Poeta no comando do “Encontro” segue em alta, mesmo diminuindo o espaço de notícias pesadas e voltar a focar no “BBB 23″. Nesta sexta-feira (31), a apresentadora foi criticada por ser educada com Manoel Soares, algo que foi visto como “suspeito”. Além disso, alguns fãs fizeram uma proposta inusitada para a direção do canal.

“Eita como a Paty [Patrícia Poeta] está simpática com o Manoel Soares hoje. Será que é pelo fato de ter muita gente aí?…Será que eles vão postar fotos juntos hoje?”, indagou um telespectador do programa.

No programa desta sexta-feira (31), o “Encontro com Patrícia Poeta” estava repleto de convidados. No sofá do estúdio estavam os ex-BBBs Gustavo e Larissa, casal formado na 22ª temporada do reality show, e também Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, que também são casados.

Ao longo da entrevista, quem acompanhou o matinal da TV Globo se encantou com a participação da jornalista, que já esteve no “Jornal Hoje” e agora segue no “Globo Repórter”. Para alguns, ela deveria assumir o programa, que já foi de Fátima Bernardes.

No Twitter, um outro anônimo afirmou que Sandra Annenberg deveria deixar o “Globo Repórter”, que é exibido toda sexta-feira: “Ela tem porte de apresentadora do Encontro, né? Esse programa é a sua cara Sandra”.

Outro telespectador também fez uma proposta para a direção da TV Globo: “Poderia deixar a Sandra Annenberg e o Ernesto Paglia na apresentação do Globo Repórter”.

Vale lembrar que o “Globo Repórter” completa cinquenta anos na emissora e para celebrar, a partir desta sexta-feira (31), o programa começa a exibir uma série de cinco programas especiais que refletem a relevância da atração semanal.

“Nesses cinco programas especiais, vamos mostrar como os brasileiros se informaram, assistindo ao ‘Globo Repórter’, com novidades, do Brasil e do mundo, e como esse conhecimento teve impacto na vida deles. Cada um deles será fechado por um jornalista que teve participação expressiva no programa ao longo dos últimos anos. São temas relevantes e que mexem com a vida do telespectador”, explicou a diretora Mônica Barbosa, referindo-se a Ernesto Paglia, Pedro Bassan, Beatriz Castro, Lilia Teles e Jorge Pontual, que assinam as reportagens especiais que serão exibidas até 28 de abril.

