“Quero surpreender”, afirmou Key Alves ao deixar visual do BBB 23 no passado

Key Alves não chegou na final do “BBB 23″, mas está na lista das participantes mais polêmicas do reality show da TV Globo. Mas, depois de viver o confinamento, viajar para o México e ter a possibilidade de retornar à casa, ela decidiu mudar o visual.

Nesta semana, a jogadora de vôlei passou mais de oito horas em um salão e apareceu com um cabelo com mais volume e ainda mais loira. Em entrevista à Quem, a famosa disse que sua fase atual pede mudanças e que agora é o momento de apresentar sua “melhor versão”.

“Quero mudar porque estou em uma nova fase da minha vida e eu amo me transformar por inteiro. Quero que isso reflita na minha nova vida e na minha evolução. A minha melhor versão é loira”, disse a atleta, que esteve também no reality show “La Casa de Los Famosos”, versão mexicana do “Big Brother”.

Após BBB 23, Key Alves passa por mudança radical (Divulgação/@llaretratista/@melissacarvalho)

Além de melhorar a autoestima, a mudança no visual de Key Alves é para aproveitar a nova fase profissional, já que além de atleta, ela também é muito presente nas redes sociais. Segundo ela, o momento é propício para explorar novas áreas, como atuação.

“Quero surpreender mais. Estou aberta a negociações e experiências novas na carreira. Sou empresária, influenciadora, atleta e muito bem resolvida comigo mesma”, afirmou a sister.

Top 10 enfrenta Paredão no domingo

Enquanto Key Alves exibe seu novo visual aos fãs, o Top 10 do “BBB 23″ terá que enfrentar mais uma formação de Paredão no domingo (02), que será quádruplo. Além disso, o público vai ter que escolher quem quer que fique no jogo.

Já o Anjo da semana será em dupla, ou seja, duas pessoas vão poder imunizar uma pessoa em consenso e quem tiver a liderança vai indicar alguém. A mudança mais radical está na votação da casa, onde cada participante vai poder votar em duas pessoas e os dois mais votados vão para a berlinda.

Ainda na nova dinâmica, os dois mais votados pela casa vão poder dar imunidade relâmpago e os dois que sobrarem da casa sem imunidade serão emparedados. Já a Prova Bate-Volta será disputada pelos dois indicados pela casa e os dois que sobraram sem imunidade.

