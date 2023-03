Paula Fernandes é criticada por fãs por procedimentos estéticos no rosto

A cantora Paula Fernandes postou uma foto em suas redes sociais esta semana que acabou gerando críticas de alguns fãs. Feliz ao lado do cantor Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, de quem é fã, ela foi alvo de comentários negativos por conta de supostos procedimentos estéticos em seu rosto.

Paula acompanhava o show de despedida do grupo que aconteceu no Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. Ela aproveitou a oportunidade para tietar a banda.

“Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar Skank. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa Samuel Rosa”, escreveu ela na legenda da postagem.

Apesar do carinho e admiração da sertaneja pelos rockeiros, o que chamou mesmo a atenção dos fãs da cantora foi a diferença de seu rosto.

“O que fez no rosto???? Misericórdia”, escreveu uma seguidora. “Esse povo inventa de fazer um monte de porcaria no corpo sem a menor necessidade, dá nisso ! Já era linda, mas se ela tá feliz...”, comentou outra. “Esses artistas são loucos, ela ficou diferente, não está feia mais nota se que é uma beleza estranha”, justificou uma terceira.

Outros internautas começaram a fazer comparações entre Paula e Samuel e outras personalidades. “A Paula Fernandes virou a moça virtual do Magalu”, riu um. “É irmão mais novo do Serginho Groisman”, disse outro, sobre o vocalista do Skank.

Mas teve quem defendesse Paula. “Pra mim, ela parece uma boneca. Linda igual. Sempre linda. Embora não goste das músicas dela”, disse uma.

“Acho engraçado o povo vir comentar no Insta dela sobre a beleza dela. O dinheiro é dela, a vontade é dela, se está bonita ou não, ela deve ter milhões de espelhos em casa e fará sempre o que pra ela for melhor. Vamos respeitar mais as opiniões, gostos e tudo mais. Imagino ela lendo e ficando triste com tanta opinião contra”, apontou outro fã.

