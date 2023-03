“No camarim da mamãe”: Viviane Araujo posta foto do filho no trabalho

Desde que deu à luz ao pequeno Joaquim, a atriz Viviane Araújo não se cansa de compartilhar os momentos com o filho, que já completou seis meses, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão.

Na última imagem compartilhada, a bela mostra Joaquim sorridente e descansando no sofá do camarim enquanto a mamãe se prepara para mais um dia de trabalho. “Olha eu no camarim da minha mamãe!”, disse na postagem.

A atriz faz parte do elenco do seriado “Família Paraíso”, que é exibido na Globoplay, e a foto foi do último dia de gravação da segunda temporada. Vivi não esperava a surpresa do marido que apareceu com o pequeno Joaquim nos bastidores para prestigiar a mamãe.

Na última quarta-feira, a atriz compartilhou com seus fãs a emoção de ver seu pequeno tentando ficar de pé e ensaiar seus primeiros passos. “Tempo voa. Que isso, Joaquim, você já está em pé no berço filho, é isso mesmo?”, diz a atriz um tanto quanto assustada com a precocidade do filho.

No vídeo, Joaquim se desequilibra e cai desequilibrado e dando risada. “Ele é muito esperto, ui, segura”, brinca Viviane, e como qualquer mãe babona, completa: “Sou muito esperto mamãe, muito esperto”, diz fazendo voz de bebê.

A atriz aproveitou o último sábado para celebrar com a família e amigos seus 48º aniversário. Na foto das celebração, ela aparece abraçada ao marido e ao filho e comemora a nova fase de sua vida. “Meu maior presente de aniversário! Minha família! Eu só tenho a agradecer pela minha vida, do meu marido e do meu filho! Obrigada pela linda família que me destes, Senhor! Meu presente de Deus”, disse Viviane.