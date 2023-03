Meghan Markle acabou de ganhar um importante prêmio; saiba tudo

Meghan Markle precisa abrir um pouco de espaço, porque acaba de receber um grande prêmio em homenagem ao seu podcast de 2022, Archetypes.

No Gracie Awards de 2023 — uma cerimônia que “reconhece a programação exemplar criada por mulheres, para mulheres e sobre mulheres em todas as facetas da mídia e do entretenimento” — a duquesa de Sussex foi nomeada a principal apresentadora de podcast de entretenimento do último ano.

A notícia foi compartilhada no site oficial da Archewell, onde eles escreveram: “Hoje, o Gracie Awards anunciou que Meghan, a duquesa de Sussex, foi nomeada a melhor apresentadora de podcast de entretenimento por sua inovadora série de podcasts Archetypes... Este prêmio homenageia o excelente conteúdo original que entretém e informa de uma maneira altamente envolvente e autêntica”.

O anúncio também incluiu uma citação da própria Duquesa de Sussex, que disse: “Obrigada à Alliance for Women in Media Foundation por esta prestigiosa honra. Este é um sucesso compartilhado para mim e para a equipe por trás do Archetypes – a maioria dos quais são mulheres – e as convidadas inspiradoras que se juntaram a mim todas as semanas”.

Archetypes estreou em agosto de 2022 e contou com uma série de estrelas convidadas da lista A, incluindo Serena Williams, Mariah Carey, Mindy Kaling e muito mais. Em sua estreia, o podcast foi classificado como número um nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia.

A primeira temporada consistiu em 12 episódios diferentes, com novas parcelas indo ao ar semanalmente de agosto a novembro (excluindo as semanas de luto pela morte da falecida rainha Elizabeth). No People’s Choice Awards do ano passado, o Archetypes ganhou o prêmio The Pop Podcast of 2022.

Agora, seguimos apenas esperando por uma segunda temporada com novas entrevistas sensacionais.

