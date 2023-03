MC Guimê posta mensagem religiosa após boatos de divórcio com Lexa

A situação de Lexa e MC Guimê segue complicada: ao que tudo indica, a cantora decidiu mesmo que vai terminar seu casamento com o funkeiro. Apesar dos boatos de que estaria tentando voltar com o marido, ela contou a amigas próximas que não quer mais salvar o relacionamento.

“Lexa diz que perdeu a confiança e a vontade de continuar com Guimê. Ela quer ser coerente com seus princípios e está decidida pelo término. Dificilmente voltará atrás”, revelou uma fonte anônima ao jornal Extra.

Atualmente, Lexa está viajando pela Europa. Ela passou a quinta-feira (30) em Amsterdã, capital dos Países Baixos, para as comemorações do aniversário de Anitta, de quem é amiga.

“Sorry ter sumido daqui! Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz”, esclareceu ela, através de sua conta oficial no Twitter.

Sorry ter sumido daqui! Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 30, 2023

Após voltar para o Brasil, ela deve anunciar sua decisão, mas ainda aguarda alguns dias, segundo o jornal.

Um dos pontos que estaria impedindo Lexa de deixar sua decisão pública seria o “Big Brother Brasil”, que ainda está no ar. Isso porque o cantor foi expulso após um episódio de assédio sexual.

A mesma fonte anônima contou ao Extra que MC Guimê já sabe da decisão da esposa.

Nesta sexta-feira (31), a conta oficial do cantor no Instagram estava completamente vazia, sem nenhuma postagem no feed. O único post era pelos stories, em que Guimê deixou uma mensagem com tom religioso.

“Sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro”, escreveu, em um fundo preto.

Além disso, ele trocou sua foto de perfil nas redes sociais para um emoji de um coração coberto por curativos. Pelo Twitter, ainda é possível ver algumas dessas publicações, com o pronunciamento que fez após a expulsão do BBB 23.

