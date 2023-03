Florence Pugh diz que abusou de si mesma em ‘Midsommar’: “me coloquei em situações muito ruins”

Em uma conversa recente no podcast Off Menu, a atriz Florence Pugh disse que abusou de si mesma para entrar no personagem durante as filmagens do filme de terror de 2019 Midsommar.

“A cada dia, o conteúdo ficava mais estranho e difícil de fazer”, disse ela aos coapresentadores James Acaster e Ed Gamble. “Eu estava colocando coisas na minha cabeça que estavam ficando piores e mais sombrias. Acho que no final eu provavelmente, definitivamente, abusei de mim mesma para obter aquele desempenho”.

No filme, dirigido por Ari Aster, Pugh interpreta uma mulher enlutada que visita a Suécia com seu namorado tóxico, e a visita a uma vila pastoral torna-se inquietante. A estrela de Adoráveis Mulheres disse que nunca havia interpretado um personagem como Dani antes, e as exigências do papel a afetaram.

“Eu estava tão envolvida com ela, e nunca tive isso antes com nenhum dos meus personagens”, contou. “Eu nunca tinha interpretado alguém que estava com tanta dor antes, e eu me colocaria em situações realmente tímidas que talvez outros atores não precisem fazer, mas eu estava apenas imaginando as piores coisas”.

midsommar florence pugh slowly walking crying break down pic.twitter.com/TwleQls0wq — thermcel (@thermcel) February 16, 2023

Pugh terminou seu trabalho no filme faltando três dias para as filmagens e partiu para Boston para começar a trabalhar em Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig. Quando seu avião sobrevoou o campo onde o resto do elenco de Midsommar estava filmando, ela se sentiu culpada por deixar o elenco e a sua personagem.

“Eu definitivamente senti como se a tivesse deixado naquele campo para ser usada”, disse Pugh. “Ela não consegue se defender sozinha, é quase como se eu tivesse criado essa pessoa e depois a deixado lá para ir fazer outro filme”.

Embora Midsommar deixe o destino de Dani no ar, Pugh não está otimista sobre o futuro de sua personagem após seu surto psicótico. “Acho que ela sobreviveu”, disse ela. “[Mas] era mais como se ela estivesse em um lugar diferente. Ela não era mais ela”.

Florence Pugh as Dani in Midsommar (2019) pic.twitter.com/XuPctoDt8S — Best Of Florence Pugh (@picsfpugh) February 3, 2023

“Eu acho que ela receberá respeito e amor de uma forma estranha lá”, continuou ela. “[Mas] eu não acho que ela vai voltar disso.”