Filha de ator da série “Chaves” entra para o OnlyFans

Mias uma que aderiu à moda: a atriz mexicana Vanesa Villagrán, filha do ator Carlos Villagrán, entrou para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Carlos é mais conhecido no Brasil pelo seu papel na série de TV “Chaves”, em que interpretou Quico.

Ela tem 40 anos de idade e seguiu os passos do pai, se tornando atriz. Vanesa também passou a administrar a carreira do pai, com o passar dos anos. Atualmente, tem uma filha de 12 anos de idade, mas nunca chegou a se casar.

Vanesa é a filha mais nova do astro mexicano, fruto do relacionamento de Carlos com Gache Rivera.

Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores que agora vai continuar a carreira de modelo através da plataforma que se popularizou nos últimos anos.

“Em fevereiro decidi abrir uma conta. Era algo que vários seguidores, amigos e até me pediam. No começo não sabia o que era, mas depois criei coragem e abri um perfil. Meu conteúdo é unicamente erótico. Poso de lingerie, biquíni, pijama, fantasias... Procuro atender aos pedidos dos assinantes e ser sexy sem ser vulgar. Cuido da minha imagem. Ainda não ganhei muito dinheiro, mas espero ganhar milhões um dia. Sonho em ser famosa e querida”, disse ela, em entrevista a revista Quem.

Em pouco tempo ela já acumula mais de 3 mil seguidores - entre eles, brasileiros. “Não esperava que fosse ser este tamanho sucesso. Por outro lado, tive um bom presságio e apenas segui meus instintos. O Brasil é o país que mais me dá amor desde que iniciei com as minhas redes sociais. São pessoas muito amáveis, amorosas e alegres. Nunca estive no país, mas adoraria ir”, declarou.

Vanesa também afirmou ao Metro World News Internacional que planeja combinar os dois trabalhos, administrando a carreira de seu pai, enquanto faz sessões de fotos e vídeos para seus fiéis assinantes do OnlyFans.

“Trabalhar com o meu pai é o máximo! Nos entendemos muito bem. O apoio e o amor incondicional ajudam muito nessa relação de trabalho. Ele não entende muito de redes sociais e o ajudo com muito amor”, explica.

Vanesa usa sua conta pessoal para homenagear a carreira de Carlos Villagrán como ator e comediante, enquanto em um segundo perfil e no Twitter ela se dedica a dar aos seus seguidores um gostinho do que eles podem encontrar no OnlyFans.

Além disso, a atriz garante que tem um canal no Telegram, onde pode comunicar com todos os seus seguidores que queiram estar mais próximos dela.

Aos 79 anos de idade, o eterno Quico mantém o apoio a sua filha nessa nova empreitada. “Meu pai é um ser amoroso. Sempre me apoia e respeita as minhas decisões. Ele me conhece e sabe que sou uma mulher que cuida da sua imagem. Sempre tenho seu apoio incondicional”, disse ela à revista Quem.

