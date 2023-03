Essas eram as dificuldades de Jojo Todynho antes da vida fitness: ‘Não conseguia’

Depois de criticar a sua dieta, Jojo Todynho surgiu nas redes sociais para enaltecer a sua fase fitness. Em uma sequência de Stories, a famosa falou sobre as pequenas conquistas que obteve ao perder mais de 24 quilos. Vale destacar que ela também pretendia fazer uma cirurgia bariátrica, mas o procedimento foi adiado.

“Não existe satisfação maior do que você conseguir fazer coisas pequenas, supérfluas, como subir uma escada e amarrar um cadarço. Eu não conseguia”, disse a famosa, aos fãs que acompanham sua trajetória.

A dona do hit “Que Tiro Foi Esse” também falou que ficava ofegante ao subir as escadas de sua casa, mas que ao perceber tais evoluções seguirá com os exercícios e também a reeducação alimentar: “São as evoluções que nos agregam e nos motivam cada vez mais. Elas fazem a gente querer se cuidar mais, querer cuidar mais da nossa saúde”.

Depois, Jojo Todynho aparece comprando uma panela: “A vida de dona de casa. Eu amo essas panelas, mas outro dia eu passei aqui e estava chovendo muito e não deu para eu parar e comprar e depois o senhor ficou muito tempo sem vim”, disse ela, que revelou que vai fazer um camarão flambado na Semana Santa.

Antes de falar das pequenas conquistas, a famosa chegou a criticar os haters que alegaram que ela usava remédios para perder peso. Aos fãs, a cantora disse que o boato sobre o uso de Ozempic, recomendado para tratamento de diabetes, não faz parte de sua rotina.

“Eu estou pré-disposta a me tornar uma pessoa diabética. Então, para para tratar essa pré-diabetes, estou fazendo tratamento. Vocês viram aí também que eu faço tratamento de gordura no fígado, né? Devido aos meus maus cuidados comigo mesma”, começou a famosa.

Em seguida, Jojo Todynho chegou a comentar sobre o medicamento, que já foi utilizado como impulsionador de emagrecimento: “Outras pessoas estão me mandando mensagem falando: ‘Na farmácia acabou o Ozempic. A culpa é sua’. Como é que é? Parece que eu desci o caminhão na minha porta. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus! Não seja um ignorante”, afirmou.

