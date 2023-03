‘Cala a boca Bruna’: Fãs do BBB 23 detonam a atriz durante prova de resistência

Cantoria de Bruna Griphao irritou quem acompanhou a Prova do Líder do BBB 23 (Reprodução/Globo)

A cantoria de Bruna Griphao não causou incômodo apenas aos participantes da Prova do Líder do “BBB 23″, já que muitas pessoas que acompanhavam o reality show pediram para que a famosa ficasse quieta durante a disputa, que começou na quinta-feira (30).

Enquanto alguns admiradores da atriz pediam para ela cantar cada vez mais, outros imploraram para a famosa silenciar ou deixar a competição pela décima segunda liderança da temporada, subindo a hashtag “Cala a boca Bruna”. No Twitter, diversas postagens afirmavam que ela cantava muito mal ou que não tinha talento para a carreira musical.

A atriz também foi comparada a Juliette Freire, campeã do “BBB 21″, que cantarolava durante as provas e também ao caminhar pela casa. Durante a madrugada desta sexta-feira (31), um anônimo disse que " a diferença é que Juliette cantava e que Bruna grita”.

Enquanto a Prova do Líder do “BBB 23″ seguia seu curso e Bruna Griphao cantava para todos ouvirem, uma seguidora do programa destacou que era “ofensivo” chamar a atriz de cantora, quando ela “não canta, mas berra” nos ouvidos dos brothers e sisters.

Tava se achando na prova infernizando a Domi ,olha aí como Deus é bom ela saiu antes kkkkkkk bem feito.#CALAABOCABRUNA #BBB23

CALA A BOCA BRUNA — Elaine (@Elainelia_) March 31, 2023

LEIA TAMBÉM: “Quero surpreender”, afirmou Key Alves ao deixar visual do BBB 23 no passado

Por fim, outro telespectador criticou a estratégia da atriz para seguir para o Top 9 do reality show. Para ele, a ideia não é apenas tirar Domitila Barros, uma das principais adversárias de Bruna na competição: “O jogo é o mais sujo dessa edição, pois ninguém, repito, ninguém tentou destruir uma pessoa antes de eliminá-la. Não é querer ó tirar a Domitila do game…Isso seria ok. É querer acabar com a imagem, reputação e carreira dela”.

Entenda a 12ª Prova do Líder

O Top 10 do “BBB 23″ enfrentou mais uma dinâmica de resistência para permanecer no reality show. Desta vez, eles tiveram que enfrentar um circuito inusitado, além de vestirem uma fantasia de maquininha de cartão. Durante a madrugada, os participantes ficaram em uma estrutura giratória e se atentaram à dinâmica, que se repetiu.

BBB 23: Prova do Líder conta com dinâmica de resistência e dará poder de decisão na berlinda (Reprodução/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: Bruna Griphao ataca sister durante Prova do BBB 23: ‘O problema não é meu’