Bruna Griphao ataca sister durante Prova do BBB 23: ‘O problema não é meu’

Bruna Griphao canta na prova de resistência e irria participantes do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Bruna Griphao tocou o terror na Prova do Líder do “BBB 23″, que nesta quinta-feira (30) foi de resistência. Quem acompanhou a dinâmica percebeu que a atriz buscou uma estratégia diferente para aguentar e conquistar a liderança, mas acabou irritando os demais competidores.

Para ser a décima segunda líder do reality show, a famosa aproveitou seu tom de voz e começou uma cantoria desenfreada. Ao longo da competição, Bruna cantarolou trechos de uma música de Adele e Domitila Barros disse que estava com “dor de cabeça”, mas a artista não ligou.

QUE SABOR TORCER PRA GRANDIOSA BRUNA GRIPHAO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL



CANTA MAIS BRUNA

A energia de Bruna Griphao fez com que a hashtag “Canta Mais Bruna” ficasse entre os principais assuntos nas redes sociais. Durante a madrugada, fãs do “BBB 23″ e a página oficial da atriz comentaram sobre a estratégia, que também incomodou Fred Nicácio.

No Twitter, uma admiradora do trabalho de Bruna escreveu: “Imagina se a Bruna Griphao precisa de aprovação da Domitila e de uns falsos militantes do Twitter pra cantar”. Um segundo perfil também defendeu a famosa e mostrou que ela não estava sozinha: “Domitila: ‘meu deus Bruna, tem certeza que quer tentar a carreira de cantora?’...Larissa correu para defender: ‘Pode cantar amiga eu gosto da tua voz’”.

Os incomodados que se retirem, canta mais Bruna #BBB23

Sem fugir da briga, o perfil oficial de Bruna Griphao no Twitter destacou o momento “The Voice Brasil” da participante e disse que a famosa “segue firme e forte na prova, e possuída pelo ritmo Ragatanga”, música eternizada pela banda Rouge: “A cantoria segue firme e forte, assim como Bruna na prova. Elas cantaram também ‘Medo Bobo’”.

E estamos quase no topo, hein? Então comentem muito aí:



CANTA MAIS BRUNA



A Bruna faz barulho do lado de lá, e nós fazemos do lado de cá! Bora? 🖤#TeamGriphao #BBB23

Vídeo: Reprodução/Globoplay

Entenda a 12ª Prova do Líder

O Top 10 do “BBB 23″ enfrentou mais uma dinâmica de resistência para permanecer no reality show. Desta vez, eles tiveram que enfrentar um circuito inusitado, além de vestirem uma fantasia de maquininha de cartão. Durante a madrugada, os participantes ficaram em uma estrutura giratória e se atentaram à dinâmica, que se repetiu.

