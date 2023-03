BBB 23: Prova do Líder conta com dinâmica de resistência e dará poder de decisão na berlinda (Reprodução/TV Globo)

O ‘BBB 23′ tem ficado cada vez mais decisivo, faltando apenas um mês para o fim do reality. Na Prova do Líder, desta quinta-feira (30), os brothers tiveram que enfrentar um desafio de resistência. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, o vencedor também vai garantir mais uma semana de sua estadia no reality show.

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

A dinâmica de hoje contou com o seguinte circuito:

Vestidos de maquininhas de cartão, os brothers tiveram que subir em uma estrutura giratória e se atentar à dinâmica, que se repete. Caso a prova não acabe até o ao vivo de amanha (30), a prova será encerrada e haverá desafio de desempate.

O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa. E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

O BBB 23 contou com sua décima primeira eliminação, nesta terça-feira (28), resultando na saída de Gabriel Santana. O ator somou 56,45% dos votos do público e teve de se despedir do reality.

O participante se encontrava na berlinda ao lado de outros dois confinados, que foram salvos e garantiram mais uma semana dentro do reality show.

Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe à tona a jogada de cada um dos emparedados, tocou nos pontos da performance de cada um e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana (Mosca).

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana: