BBB 23: Esses brothers e sisters não desistem; Veja quem está na Prova do Líder

A décima segunda liderança do “BBB 23″ segue sendo disputada por alguns confinados, que resistem à prova de resistência. Até o momento, Fred Nicácio, Bruna Griapho, Cezar Black, Ricardo Alface e Aline Wirley passam o dia no provódromo.

Na dinâmica, que começou nesta quinta-feira (30), os brothers e sisters estão em uma plataforma, que anda como um esteira, onde eles ficam responsáveis por um tótem e precisam acionar um botão, enfrentando as adversidades colocadas propositalmente, como fumaça e vento.

Já foram mais de nove horas de prova, mas com menos de uma hora, Marvvila deixou a disputa pela liderança do “BBB 23″. Ao sair do local, a cantora disse que a mão escorregou quando ela foi apertar o botão. Depois dela, Amanda também foi eliminada e corre o risco de ir para o Paredão de domingo (02).

Larissa, amiga de Bruna Griphao, também não resistiu e deixou a Prova do Líder do “Big Brother Brasil” após quatro horas. Na sequência, já na manhã desta sexta-feira (31), Domitila Barros não aturou a cantoria de Bruna e abandonou a prova: “Não aguento mais, não”, disse ela.

Quem também saiu da competição foi Sarah Aline, a última líder da temporada. Depois de nove horas na plataforma, ela afirmou que chegou em seu “limite”.

Top 10 enfrenta Paredão no domingo

Enquanto Key Alves exibe seu novo visual aos fãs, o Top 10 do “BBB 23″ terá que enfrentar mais uma formação de Paredão no domingo (02), que será quádruplo. Além disso, o público vai ter que escolher quem quer que fique no jogo.

Já o Anjo da semana será em dupla, ou seja, duas pessoas vão poder imunizar uma pessoa em consenso e quem tiver a liderança vai indicar alguém. A mudança mais radical está na votação da casa, onde cada participante vai poder votar em duas pessoas e os dois mais votados vão para a berlinda.

Ainda na nova dinâmica, os dois mais votados pela casa vão poder dar imunidade relâmpago e os dois que sobrarem da casa sem imunidade serão emparedados. Já a Prova Bate-Volta será disputada pelos dois indicados pela casa e os dois que sobraram sem imunidade.

