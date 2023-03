BBB 23: Aline Wirley vence Prova de Resistência e se torna a nova Líder da semana

O ‘BBB 23′ tem ficado cada vez mais decisivo, faltando apenas um mês para o fim do reality. Na Prova do Líder, com início nesta quinta-feira (30), Aline Wirley acabou vencendo e levou a melhor na dinâmica. O desafio acabou nesta sexta-feira (31), próximo das 17h da tarde. Além da oportunidade de encaminhar um dos participantes à berlinda, o vencedor da noite também garantiu mais uma semana de sua estadia no reality show.

Em uma disputa decisiva, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A diminuição de confinados tem mexido cada vez mais com os que restaram no jogo.

Com quase 18 horas de prova, a dinâmica se encerrou na tarde desta sexta-feira (31).

Como resultado, Aline Wirley acabou levando o título de Líder da semana por seu desempenho. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

O BBB 23 contou com sua décima primeira eliminação, nesta terça-feira (28), resultando na saída de Gabriel Santana. O ator somou 56,45% dos votos do público e teve de se despedir do reality.

O participante se encontrava na berlinda ao lado de outros dois confinados, que foram salvos e garantiram mais uma semana dentro do reality show.

Como de costume, o apresentador Tadeu Schmidt trouxe à tona a jogada de cada um dos emparedados, tocou nos pontos da performance de cada um e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana (Mosca).

