Aos 43 anos, cantor sertanejo morre atropelado em rodovia de São Paulo

O cantor sertanejo Matheus, que fazia dupla com Zé Henrique, morreu atropelado na última quarta-feira (29). Ele viajava de carro quando foi atingido por um veículo conduzido por um motorista que estava alcoolizado.

De acordo com o portal R7, o artista estava viajando com a família para o Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no momento em que ele parou em um acostamento da rodovia Dom Pedro I, próximo a cidade de Valinhos, na Região Metropolitana de Campinas.

A parada tinha sido realizada para que ele e o sogro, Marcos, que estava conduzindo o carro, trocassem de lugar. O veículo que os atingiu estava em alta velocidade.

Matheus era o nome artístico de Luis Carlos e ele tinha 43 anos de idade. Ele não resistiu e morreu no local. Já o sogro, de 71 anos, chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo no atendimento hospitalar.

O portal UOL também apurou que o motorista que estava ao volante do carro que causou o acidente estava embriagado. Ele fez um teste de bafômetro e comprovou níveis de álcool acima do limite da lei. O motorista foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Testemunhas disseram à polícia que o condutor tinha dormido ao volante e invadido a pista contrária.

O perfil oficial da dupla Zé Henrique & Matheus emitiu uma nota de luto. Detalhes dos velórios também foram informados, que acontecem na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo.

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar”, diz o texto.

Leia também: ‘Cala a boca Bruna’: Fãs do BBB 23 detonam a atriz durante prova de resistência