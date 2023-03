Amor Perfeito: Alexandre Borges entra na novela nesta sexta; confira os detalhes

Longe das novelas desde o fim de “Verão 90″, em 2019, o ator Alexandre Borges poderá ser visto em um papel de destaque em “Amor Perfeito”, a partir do capítulo desta sexta-feira (31). Desta vez, o veterano vai interpretar Juscelino Kubitschek, um dos políticos mais conhecidos do país.

Na trama, o político visita a cidade cenográfica Águas de São Jacinto, que fica em Minas Gerais. No entanto, ele ainda não é presidente do Brasil, mas prefeito de Belo Horizonte. No capítulo inédito, a primeira-dama Sarah, que será vivida pela atriz Raquel Monteiro, também aparece.

Alexandre Borges (Juscelino Kubitschek) e Raquel Monteiro (Sara Kubitschek) entram na novela Amor Perfeito (João Miguel Júnior/Globo)

Nas cenas de “Amor Perfeito”, Juscelino Kubitschek (Alexandre Borges) e a primeira-dama Sarah Kubitschek (Raquel Monteiro) vão se hospedar no Grande Hotel Budapeste, em Águas de São Jacinto. Como são hóspedes ilustres, eles serão recebidos com pompa e muita festa no café-concerto do Grande Hotel, mobilizando os moradores da cidade que se empenham em receber da melhor forma possível os visitantes.

LEIA TAMBÉM:

Ainda na novela da TV Globo, Gilda (Mariana Ximenes), Anselmo (Paulo Betti) e Cândida (Zezé Polessa) estão entre os mais empolgados com a recepção, mas será mesmo o retorno de Maria Elisa Rubião (Camila Queiroz), a Marê, que causará um verdadeiro rebuliço, chamando a atenção, inclusive, dos convidados de honra.

Personagem de Camila Queiroz é presa em "Amor Perfeito" (Paulo Belote/Globo)

Depois de quase nove anos de uma prisão injusta, a personagem está de volta à cidade para aguardar em liberdade por um novo julgamento, graças ao incansável trabalho do seu amigo e advogado Júlio (Daniel Rangel).

Ao chegar no Grande Hotel, festejada por Popó (Mestre Ivamar) e família, ela será informada da visita de JK e sua esposa. No passado, seu pai Leonel (Paulo Gorgulho) era paciente de Juscelino, além de grandes amigos. Para a surpresa de todos, em especial de sua madrasta, Marê vai ao café-concerto e não perde a oportunidade de falar com JK sobre a injustiça que sofreu. Acolhida pelo prefeito, os dois acabam dançando, para desgosto de Gilda.

LEIA TAMBÉM: