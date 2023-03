Terra e Paixão: Personagem de Leona Cavalli vive triângulo amoroso em novela

Em “Terra e Paixão”, a próxima novela da TV Globo, que vai substituir “Travessia”, Leona Cavalli vai viver um triângulo amoroso com Claudio Gabriel e Rainer Cadete. Na trama de Walcyr Carrasco, ela interpreta Gladys e eles serão Tadeu e Luigi. Além do romance, a personagem da atriz será mãe de Graça (Agatha Moreira).

Ela também será diretora de uma escola local e já foi chefe da protagonista Aline (Barbara Reis) e uma grande amiga dela. Na novela da Globo, a personagem é esposa de Tadeu (Claudio), um homem rico e poderoso no ramo rural, que costuma acessar sites adultos e acaba conhecendo Anely (Tatá Werneck), sem sequer saber que ela reside na mesma cidade que a sua.

Leona Cavalli ganha papel em "Terra Vermelha", novela de Walcyr Carrasco (Reprodução/Record TV)

Ao longo da história criada por Walcyr, a personagem de Leona conhece Luigi (Rainer), um italiano trambiqueiro que enganará e, ao mesmo tempo, se relacionará com Gladys e Petra (Debora Ozório), a filha de Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires).

Prevista para estrear em maio, “Terra e Paixão”, tem como enredo o agronegócio e será ambientada no Mato Grosso do Sul. A produção terá mais de 200 capítulos e chegou a ter sua sinopse modificada com o objetivo de fazer com que a personagem principal fosse uma mulher negra, visando a diversidade.

Rainer Cadete está no elenco da novela "Terra e Paixão", novela que assume o horário de "Travessia" (Reprodução/Instagram)

O elenco da novela ainda contará com Cauã Reymond, Johnny Massaro, Flavio Bauraqui, Matheus Assis, Paulo Lessa, Inez Viana, Leandro Lima, Ângelo Antônio, Débora Falabella, Suyane Moreira, Renata Gaspar, Lourinelson Vladimir, Camilla Damião, Isabel Teixeira, Fernanda Montenegro, Rafaela Cocal, Susana Vieira, Charles Frick, Gil Coelho, Valéria Barcellos, Thati Lopes e o cantor e líder indígena Mapu Huni Kui.

