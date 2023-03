Sabrina Sato dá detalhes de look que usou no Lollapalooza; confira

Quem viu a apresentadora Sabrina Sato no Lollapalooza Brasil, que aconteceu no último fim de semana, babou em seu look - e ela resolveu compartilhar mais detalhes dele na última quarta-feira (29).

A famosa postou uma foto em sua conta oficial no Instagram, com o perfil completo: todo trabalhado no animal print, o look é composto por um macacão, um casado, uma bota e uma bolsa, além de um óculos escuro.

Segundo a revista época, a roupa é assinada pela grife Dolce & Gabanna, em parceria com a socialite estadunidense Kim Kardashian. O look custa 10,8 mil dólares, ou seja, cerca de R$ 55,8 mil.

Veja:

Pelos comentários, os fãs não pouparam elogios. “Eu amei esse look”, disse uma. “A mais perfeita”, comentou outra. “Minha tigresa favorita!!!!”, disse um terceiro. “Sempre bela autêntica e inspiradora”, disse outro.

Sabrina Sato deseja feliz aniversário para ex: “na torcida”

Recém-separada, a apresentadora Sabrina Sato não deixou o aniversário de seu ex-namorado, o ator João Vicente de Castro, passar em branco.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, a famosa postou uma mensagem de felicitações, com direito a foto e tudo mais.

“Feliz aniversário, João Vicente. Você merece realizar todos os seus sonhos. Estou aqui na sua torcida sempre. Viva!”, celebrou ela.

O ator completou 40 anos de idade na última segunda-feira (27).