Rejeitada? Marvvila quer saber como o público enxerga sua permanência no BBB 23

Chamada nas redes sociais de “planta do BBB 23″, Marvvila aproveitou a festa de Sarah Aline, que aconteceu nesta quarta-feira (29), para desabafar sobre um sentimento. Durante a madrugada, a cantora disse que se sentia rejeitada, mesmo sem ir ao Paredão.

Ao conversar com Ricardo sobre o retorno de Fred Nicácio e Larissa ao reality show da TV Globo, após a Casa do Reencontro, a famosa chegou ao ponto que mais lhe incomoda: “O único sentimento que eu tenho é que eu nunca fui ao Paredão. E com as informações que trouxeram pra mim, eu me sinto um pouco rejeitada pelo Brasil, entende?”, disse ela.

BBB 23: Ricardo, Sarah Aline e Marvvila se divertem na Festa do Líder (Reprodução/Globo)

Já para o biomédico, a volta de dois participantes eliminados traz um outro sentimento: “Isso do pessoal voltar faz a gente se sentir mal... Porque assim, eles voltaram bem melhores, felizes por terem visto a família, essas coisas. Mas a gente não pode esquecer um negócio: quem saiu foram eles. O povo tirou eles. Pra gente não se sentir inferior, sabe? A gente não pode sentir isso”, diz o namorado de Sarah Aline.

Sendo uma das participantes que mais escapou da berlinda, por causa da Prova Bate-Volta, Marvvila assumiu que não tem medo da eliminação: “Eu quero saber também. Se eu tiver que sair, vou de cabeça erguida. Entende que eu não quero sair, mas eu quero saber se o povo me quer um pouquinho aqui? E se não quiser também, amém. Mas é claro que eu quero ficar”.

Pela terceira vez, Marvvila vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão do BBB 23 (Reprodução/Globo)

A sister confessa estar se comparando com outros participantes, mas Ricardo a consola e diz que vê a cantora em uma crescente no jogo. “Eu não vou forçar nunca uma barra só pra me destacar. As coisas que eu fiz, eu fiz porque achei que tinha que ser feito”, ela conclui.

Durante a festa de Sarah Aline, que teve como tema “Realeza Africana”, Larissa e Fred Nicácio também conversaram sobre o retorno ao jogo, que é vista como uma oportunidade única.

