‘Pânico 7’: Entenda por que a franquia ainda tem futuro nas telonas

Com a retomada da franquia de ‘Pânico’ revivida 3 continuada em 2022, desta vez sem o criador original que faleceu em 2015, Wes Craven, a produção do terror slasher provou que ainda é capaz de manter sua consistência inicial, quando revolucionou o subgênero na década de 90.

Em apenas poucas semanas em cartaz, ‘Pânico 6′, estreado no dia 9 de março deste ano no Brasil, já superou o filme anterior em aspectos de bilheteria mundial, lançado no início de 2022. Tanto o longa anterior quanto o atual fizeram grande sucesso nas telonas.

Embora não haja uma confirmação oficial sobre o sétimo filme da franquia, sua produção é quase certa. Os diretores de ‘Pânico 5′ e ‘6′, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, já até mesmo afirmaram em entrevista que os roteiristas Guy Busick e James Vanderbilt seguem trabalhando na história do próximo longa de terror.

Devido ao crescente sucesso proporcionado pela continuação da franquia, pode não demorar muito para que a Spyglass e Paramount Pictures anunciem a sequência.

Sucesso de bilheteria

‘Pânico 6′ entregou diversas peças sugestivas no marketing posterior ao lançamento do longa. Assim como prometeu, a produção cumpriu ao suprir as expectativas da crítica e espectadores.

O filme também se reafirmou como produção de sucesso pelos números. De acordo com o Hollywood Reporter, ‘Pânico 6′ superou a bilheteria global do filme anterior, arrecadando US$ 139.3 milhões.

Devido ao sucesso da franquia e da aceitação de uma nova fase para o terror e assassinos mascarados, ‘Pânico’ ainda deverá continuar com mais sequências nas telonas de cinema.

