O despejo de Meghan Markle e Harry é só o começo quando se trata dos planos do rei Charles

No início deste mês, o jornal britânico The Sun publicou que Meghan Markle e o príncipe Harry foram despejados de Frogmore Cottage - sua casa no Reino Unido que lhes foi presenteada pela rainha. De fato, o casal confirmou que o rei Charles havia pedido que deixassem o local em um comunicado de seu representante, que disse à Page Six: “Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”.

E embora a reação inicial do público a Harry e Meghan sendo instruídos a arrumar suas coisas e deixar Frogmore fosse um olhar de esguelha, aparentemente eles não são os únicos membros da realeza sendo alvo de um aviso de despejo. Na verdade, isso é “apenas o começo” e a “ponta do iceberg”.

De acordo com uma “figura sênior” anônima do palácio que falou ao Evening Standard, “não se trata de cortes. Trata-se de obter o melhor custo-benefício daqueles que estão na folha de pagamento. As vezes menos é mais”. Outra fonte observou um tanto maliciosamente que “o rei não é uma espécie de associação habitacional para parentes distantes”.

Caso um membro da realeza queira manter suas casas, há uma opção: começar a pagar o aluguel a taxas comerciais. O que, levando em conta que é uma propriedade gigante, pode ser muito dinheiro. Como disse a fonte ao Evening Standard: “as propriedades serão alugadas a preços comerciais daqui para frente e para pessoas de fora da família. Onde estiver em um ambiente de palácio, é claro que serão examinadas pela segurança”.

A equipe sênior do rei teria deixado claro para os membros da família que, se eles não pudessem pagar por suas casas e apartamentos por conta própria, deveriam “cortar o vínculo”, o que soa como uma maneira elegante de dizer para deixarem suas casas.

Leia também: