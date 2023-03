Mais Você: “Minha irmã pra vida”, declara Gil do Vigor sobre Juliette

O economista Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, mostrou que a sua amizade com a cantora Juliette segue firme e forte. Durante participação no programa “Mais Você”, ele falou sobre todo o carinho que sente pela amiga.

Gil e Juliette foram companheiros de confinamento no “Big Brother Brasil”, na edição de 2021.

“Eu não consigo não ficar emocionado quando eu penso na nossa trajetória. Nós olhávamos um para o outro e não sabia o que nos esperava aqui fora”, disse Gil.

Apesar de alguns conflitos, a dupla sempre demonstrou ter uma identificação. “Eram duas pessoas da mesma origem, com as mesmas realidades, com as experiências muito parecidas”, relembra.

“Quando a gente olha hoje e eu vejo ela artista, maravilhosa, brilhando, e eu fazendo meu PhD, você olha e fala assim ‘deu certo, olha onde a gente chegou’. Eu sou apaixonado, Ju, te amo”, declarou.

Se os fãs de cada um podem acabar brigando entre si, Gil deixa claro que entre ele e a própria Juliette não existe rivalidade. “Vê-la fazer sucesso e acompanhar isso de perto é um prazer. Ela realmente é minha irmã, para a vida”, afirma, emocionado.

Encontro de gigantes

Juliette e Gil do Vigor concentram as maiores torcidas do BBB 21. Não é incomum encontrar os dois participantes movimentando as redes sociais e indo parar entre os principais assuntos.

No último fim de semana, eles foram vistos juntos e acabaram posando para fotos. “Olha onde a gente chegou Ju?! Depois de quase dois anos, o sentimento de orgulho que sinto por você minha amiga é muito grande, orgulho pela artista que você se revelou, de ver suas conquistas, os espaços que vens conquistando. Sou muito grato por ter sua amizade. Te amo Ju!”, declarou Gil.

“Labelle Gil e Ju”, finalizou, fazendo uma referência à música “La belle de jour”, de Alceu Valença.

