Jeremy Renner abre o jogo sobre o grave acidente que quase lhe custou a vida

Jeremy Renner concedeu sua primeira entrevista depois que sofreu o acidente no 1º dia do ano, quando foi atropelado por um limpa-neve.

“Eu faria de novo”, disse o ator para surpresa de Diane Sawyer, durante entrevista. “Sim, eu faria de novo porque estava indo diretamente para o meu sobrinho”, enfatizou.

Na entrevista da ABC News para o especial intitulado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph, o ator fala sobre a dor que sentiu quando pensou que estava “morrendo” após o acidente. Assista abaixo:

“Senti toda a dor”, compartilhou o ator antes de o programa reproduzir o áudio de sua ligação para o 911. “Fiquei acordado o tempo todo”, continuou.

Apesar de todos os seus ferimentos - que inclui algumas costelas quebradas, uma mandíbula quebrada, uma perna quebrada e mais-, a estrela dos Vingadores espera um dia voltar às cenas de ação.

“Eu escolhi sobreviver, isso não vai me matar, de jeito nenhum”, disse ele sobre o acidente. “Perdi muitos músculos e ossos nessa experiência, mas fui cuidado com amor e titânio”, brincou.

Relembre o acidente de Jeremy Renner

Renner foi atingido por seu próprio limpa-neve no dia 1º de janeiro, quando salvou o sobrinho de um acidente. Os médicos relataram que o ator sofreu um “trauma fechado no peito” que o obrigou a ser levado de avião e submetido a uma cirurgia de emergência.

A estrela voltou para casa algumas semanas depois e começou a documentar sua intensa reabilitação nas redes sociais, que começou apenas dois meses após o acidente. “O que for preciso”, ele legendou um vídeo de si mesmo malhando.

A atriz Evangeline Lilly descreveu a recuperação de seu parceiro como um “milagre”. “Ele é feito de material realmente duro”, disse ela no mês passado. “Ele está tendo uma recuperação incrível e está muito agradecido”.