Fila andou: Bia Miranda está conhecendo um novo interesse romântico; entenda

Solteira há um dia, a influenciadora digital Bia Miranda já colocou a fila pra andar: nesta última quarta-feira (29), ela admitiu já estar em um novo romance.

Pelos stories de sua conta oficial no Instagram, ela apareceu ao lado do cantor Buarque. “Apareci meus amores, vamos sair hoje? Vamos nos divertir um pouquinho, esfriar a cabeça, seguir o baile que a mãe está solteira”, disse ela.

Pouco depois, apareceu em uma balada beijando o cantor nos pescoço. O próprio Buarque compartilhou o momento com Bia, postando um vídeo com emojis de coração na legenda.

“Só estou seguindo a minha vida. Estou solteira, mesmo, e é isso. Ele está seguindo a vida dele, e eu vou ficar parada? Me poupe, né, eu mereço ser feliz com um cara que me respeite”, disse a influenciadora, em entrevista ao portal UOL.

O anúncio do término do noivado com Gabriel Roza aconteceu na terça-feira (28), com quem estava há mais de cinco anos. A notícia foi envolvida de polêmicas, já que ela acusou o ex de furto e agressão.

“Gente, eu não trai o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto!”, revelou, através de sua conta no Twitter.

Segundo o portal Metrópoles, o episódio de agressão teria acontecido em um quarto de hotel em São Paulo, após Bia ser vítima de uma emboscada. Ela estava na cidade para participar da gravação de um videoclipe do ator Lucas Santos, que se lançou na carreira de cantor sertanejo.

“Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. E o último ponto, ele roubou meu carro foi pro Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira”, declarou.

