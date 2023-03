Festa de Sarah Aline no BBB 23 enlouquece os fãs: “Imagem do que nunca vimos”

Sarah Aline conseguiu sua primeira festa no “BBB 23″. Mesmo sendo líder pela segunda vez, a sister só teve a oportunidade de criar um evento desta vez, já que no passado o seu reinado foi muito rápido. Para celebrar, ela escolheu o tema ”realeza africana”, que agradou o Top 10 e também os fãs que acompanharam o evento, que aconteceu nesta quarta-feira (29).

Para celebrar, a psicóloga levou ao reality show as práticas culturais da África, com decoração e figurino na mesma sintonia. A festa contou ainda com elementos que remetem à ancestralidade de Sarah e teve direito a trono e uma obra de arte produzida com a sua própria imagem.

Começou a tocar “Coisa Linda” do Tiago Iorc e a Aline e Sarah começaram a chamar a Amanda pra voltar pra pista 🤍🥺#BBB23 #TeamAmanda pic.twitter.com/J12w2c4ORn — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) March 30, 2023

No Twitter, os fãs do “BBB 23″ comemoraram a festa, já que a primeira liderança da sister foi durante a Semana Turbo e, como uma nova Prova do Líder foi realizada no fim de semana, ela acabou não ganhando sua festa personalizada.

“A Sarah é a imagem do que nunca vimos, é uma mulher preta retinta que, em rede nacional, não está num lugar de serventia. Pelo contrário, é amada abertamente e admirada até pelos seus adversários por sua inteligência e graça. Chega a ser doído ver pessoas diminuindo aqui fora”, escreveu um perfil.

Se esse país fosse um pouquinho menos racista, Sarah e Alface já teriam 10 milhões de seguidores, 50 milhões de fãs fanáticas espalhada pelo Brasil e 200 empresas querendo fazer parceria pós programa. #BBB23 pic.twitter.com/Er2b0eDUgP — joe (@eujoeandrade) March 29, 2023

Uma segunda parabenizou a líder e também a escolha do tema: “Que momento lindo no ao vivo do BBB. Sarah, Domitila e Nicácio. A última festa de líder do ‘BBB’ é Realeza Africana. Uma mulher preta retinta tendo festa de rainha no BBB. Quem cresceu assistindo TV desde pequena se emociona com isso. Que lindezas!”.

Já um terceiro fã do reality show da Globo falou sobre a presença de Sarah Aline no jogo, mas também lembrou de Marvvila: “A Sarah Aline foi duas vezes líder, fez casal real, coerente nos posicionamentos, dicção impecável, se posiciona no Jogo da Discórdia. As duas são pipocas, mas só uma agrada o público e é vista como campeã enquanto a outra é resumida a planta? Entendem o Doutor Fred agora? Não é mimimi”.

