“Deus tem um plano maior”, diz ex-esposa de Projota, ao anunciar divórcio

Apesar de estarem a espera de seu segundo filho, o cantor Projota e a influenciadora digital Tamy Contro anunciaram, na última quarta-feira (29), que estão se divorciando.

Os dois eram casados desde 2019 e são pais da pequena Marieva, de 3 anos de idade.

Atualmente, Tamy está no oitavo mês de gestação. Recentemente, quando ela abriu uma caixinha de perguntas pelos stories de sua conta oficial no Instagram, foi questionada sobre a situação de seu casamento - e apesar do momento delicado, não escondeu nada.

“Você e o Tiago estão separados? Sei [que] nos últimos dias estou sentindo uma vibe estranha entre vocês”, dizia a pergunta.

“Sim”, respondeu Tamy, na lata. “Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais sobre esse assunto”, escreveu a influenciadora.

Story de Tamy Contro (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

“Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior para mim. Seguimos”, declarou.

Na reta final da gravidez, Tamy já tinha contado em outra ocasião que a chegada do novo filho tinha sido planejada. A ideia era que ele nascesse com Marieva ainda pequena, para evitar uma diferença de idade muito grande entre os irmãos.

Otto é o nome do segundo filho do (agora) ex-casal, escolhido a dedo: significa próspero, segundo ela contou em uma entrevista ao portal Gshow.

“Às vezes, quando eu vou sair, ela pergunta: ‘Vai tirar o Otto da barriga, mamãe?’ (risos). Ela conversa com a barriga e já dá até bronca nele: ‘Otto, para de chutar a mamãe, não pode’. Acredito que ela vá ser uma irmã bem grudinho e tentar me ajudar a cuidar dele, mesmo que ainda bem pequena”, compartilhou.

