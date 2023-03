‘Crime de trânsito’: motorista que matou cantor sertanejo tinha 0,34 mg/L de álcool no sangue

O cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, o Matheus que fazia dupla com Zé Henrique, morreu na madrugada desta quarta-feira atropelado em Valinhos, no interior de São Paulo.

Ele viajava com a esposa, o sogro e a sogra para o Rio de Janeiro, onde iam tirar seus respectivos passaportes, e na altura do km 125 da rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos, parou no acostamento para revezar a direção com seu sogro. Quando ambos estavam fora do carro um Volkswagen Virtus desgovernado atropelou os dois e colidiu com o carro que estava parado. O sertanejo morreu na hora e o sogro ainda foi socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

O boletim de ocorrência registrado pela polícia mostra que o motorista do carro que atropelou o cantor fez teste do bafômetro e constatou 0,34 miligramas de álcool por litro e teve que ser algemado porque tentou fugir do local.

Para efeito de comparação, o o limite estabelecido pelo bafômetro é de até 0,04mg/L. Desse patamar até 0,33 mg/L é considerado infração gravíssima e igual ou superior a 0,34 mg/L caracteriza-se “crime de trânsito”.

Em exame feito no Instituto Médico Legal (IML), foi confirmado o estado de embriaguez do motorista, que foi preso em seguida e encaminhado ao segundo distrito de Campinas.

Em nota oficial, o perfil da dupla no Instagram lamentou a morte do cantor Matheus:

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!”

O corpo do músico foi velado e enterrado na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.