Claudia Leitte conta história chocante na TV, mas é criticada nas redes sociais

A cantora Claudia Leitte foi a convidada musical do “Encontro com Patrícia Poeta”, mas antes de subir no palco a famosa enfrentou alguns problemas no matinal da TV Globo.

Como acontece em qualquer programa ao vivo, Patrícia Poeta, que sempre é criticada nas redes sociais, anunciou a presença da cantora de axé na atração, mas o microfone de Claudia estava sem retorno e, com isso, ninguém conseguiu ouvir a primeira participação da artista, que movimentou as redes sociais.

No Twitter, quem acompanhou o “Encontro com Patrícia Poeta” aproveitou a presença da famosa no matinal e acabou criticando a escolha: “Claudia Milk no ‘Encontro’ no mesmo dia que o Bozo [apelido dado para o ex-presidente Jair Bolsonaro] chegou no Brasil? Coincidência?”, questionou um perfil.

Seguindo a mesma linha, uma outra pessoa perguntou se Claudia Leitte usou o mesmo “avião de Bolsonaro” para chegar na TV Globo. Já uma terceira disse que amou, pois o “dia começou com uma bolsominion sendo silenciada”.

Além de cantar no programa, a artista relembrou uma cena chocante com a mãe. Tudo aconteceu quando Patrícia Poeta mostrava uma notícia sobre assédio sexual em um ônibus. Ao vivo, a apresentadora afirmou que iria entrevistar a vítima, mas ela acabou sendo chamada para depor na delegacia.

“Eu já passei por isso muitas vezes. Mas, uma cena que não sai da minha cabeça foi quando nós estávamos no ônibus e ela me colocou sentada e colocou as mãos em volta de mim para me proteger. Nisso, um cara infernizou a minha mãe e ele olhou para mim”, começou Claudia.

“Eu tinha oito anos e a atitude dela foi muito corajosa. A gente passa por muitas coisas e, embora eu veja isso como algo ruim, é preciso falar. Eu acho que é um passo de formiga, mas é preciso fazer alguma coisa”, finalizou a famosa.

