BBB 23: Fred Nicácio e Larissa falam de união, após a Casa do Reencontro

O Top 10 do “BBB 23″ aproveitou mais uma festa no jardim da casa. Mas para Fred Nicácio e Larissa, o evento não era apenas um momento, já que eles finalmente sentaram e falaram sobre a sensação de retornar ao reality.

Durante a madrugada desta quinta-feira (30), o médico e a professora relembraram os momentos vividos na Casa do Reencontro, que reuniu diversos participantes eliminados. Para Fred e Larissa, a união deles fez toda a diferença: “A gente ter se conectado ali não foi à toa, eu creio nisso”, analisou a sister.

O médico famoso concordou e disse que “as pessoas que passam na minha vida de verdade, seja para eu aprender coisas, seja para eu evoluir, eu vou usar aqui também”, disse ele, acreditando que a volta da dupla “estava nos planos”, como se tivesse um propósito.

Durante a festa de Sarah Aline, a última líder do “BBB 23″, Larissa disse que entrar no programa foi a realização de um sonho e foi acolhida por Fred: “Sonho realizado, você já realizou, parabéns”, disse ele, que beijou a mão da colega de confinamento.

De mãos dadas, Nicácio também falou sobre a emoção que sentia e que via o retorno como algo único: “Ninguém sabe o que é isso, Lari, só a gente”, disse Fred, sentado ao lado de Larissa durante a festa da Líder Sarah Aline. Ela também afirmou que “a sensação de ser eliminado, sair, conversar com o Tadeu, fazer tudo, e aí do nada… Muito louco”.

Fred Nicácio também reforçou a importância da festa: “A última festa de Líder ser de Realeza Africana para uma mulher preta retinta, depois de tudo que a gente viu e viveu sobre racismo aqui dentro, isso é muito simbólico, muito importante que o Brasil veja isso”.

Já para Larissa, o Top 10 do “BBB 23″ fala muito sobre a temporada atual: “Diz muito pelo que esta edição veio para mostrar: relacionamento tóxico, machismo, racismo, racismo religioso…”, listou a professora de Educação Física.

