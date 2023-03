BBB 23: Festa de de Sarah cria polêmica na web e é vista como “improvisada”

Sarah Aline ganha festa com o tema Realeza Africana no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Sarah Aline foi contemplada por uma grande festa temática no “BBB 23″, que durou até a madrugada desta quinta-feira (30). Mas, o evento, que foi chamado de “Realeza Africana”, também envolveu uma grande polêmica nas redes sociais.

Segundo alguns perfis do Twitter, a direção do reality show não teria aceito rapidamente o tema da Festa do Líder e teria sugerido o nome “Boteco da Sarah”, criando uma certa revolta dos fãs do “Big Brother Brasil”.

Os boatos deixaram todos revoltados e alguns internautas sugeriram racismo por parte da direção. Mas, um perfil acabou mostrando ao longo da última quarta-feira (29) que a Globo não trocou os temas da festa e garantiu “Realeza Africana” como a pauta da decoração da festa de Sarah Aline.

A Globo também emitiu uma nota confirmando o tema, e de Boninho, que riu da fake news criada pelas redes sociais: “Ao contrário do que estão divulgando, Sarah Aline terá sim sua festa hoje com o tema ‘Realeza Africana’. Espalhem a verdade!”, revelou o comunicado.

Mas, mesmo com o comunicado, alguns internautas seguiram criticando a postura da TV Globo. No Twitter, um fã postou: “Pego na mentira? Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título ‘Boteco da Sarah Aline’. Os pratos citados na placa são os que estão sendo servidos na festa, isso comprova que sem a pressão, o tema “Realeza Africana” não iria acontecer”.

A festa foi feita de última hora por causa da repercussão negativa na internet. Churrasquinho e cerveja em copo americano em uma festa de realeza africana? Sem contar que o nome no cardápio da festa: boteco da Sarah. Ridículo o que fizeram. pic.twitter.com/OADwgtISOY — Gabrieli Parrilha (@gabilparrilha) March 30, 2023

Outro perfil que criticou disse que a festa da atual líder do “BBB 23″ foi feita no improviso: “Na sutileza do rancor, ódio e inveja. Pois, perceberam que a festa da Sarah mesmo no improviso foi algo significativo para os pretos da casa. Não suportaram a exaltação da massa e com a desculpa da Prova do Líder”.

Já uma outra pessoa que acompanhou a polêmica tentou acalmar os internautas: “A Sarah Aline estava super feliz com sua festa de líder no tema que ela queria. Isso que importa”, escreveu a anônima na rede social.

